США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ

Впродовж останніх днів Сполучені Штати Америки за допомогою дипломатичних каналів попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецьку газету Süddeutsche Zeitung

Деталі: Згідно з інформацією видання, США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.

У Берліні Вашингтон спілкується як з урядом Ангели Меркель, так і на учасниками потенційної "світлофорної" коаліції

Сполучені Штати полягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль Німеччина використовувала суперечливий газопровід "Північний потік-2", який поки не отримав дозволу на експлуатацію. Американська сторона очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.

Нагадаємо: