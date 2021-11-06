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США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ

Субота, 6 листопада 2021, 17:02
Північний потік-2, фото AFP/Getty Images

Впродовж останніх днів Сполучені Штати Америки за допомогою дипломатичних каналів попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецьку газету Süddeutsche Zeitung

Деталі: Згідно з інформацією видання, США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.

У Берліні Вашингтон спілкується як з урядом Ангели Меркель, так і на учасниками потенційної "світлофорної" коаліції

Сполучені Штати полягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль Німеччина використовувала суперечливий газопровід "Північний потік-2", який поки не отримав дозволу на експлуатацію. Американська сторона очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.

Нагадаємо:

  • Ззахідні ЗМІ, зокрема Politico та The Washington Post оприлюднили данні, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки на кордоні з Україною. Пізніше цю інформацію підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, концентрація російських військ носить масштабний характер.
  • При цьому українська влада публічно спростовую факт концентрації військ РФ біля кордонів.   
  • Напочатку тижня голова ЦРУ Вільям Бернс прибув до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських  військ біля кордону України". За результатами цього візиту у Сполучених Штатах сподіваються краще зрозуміти плани РФ: чи мова йде про підготовку до вторгнення, чи у РФ просто проводять навчання, намагаючись тим самим залякати Україну.

Теми: Північний потік-2РосіяНімеччинаСША


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