США закликає Берлін використати "Північний потік-2" для стримування нової агресії РФ - ЗМІ
Впродовж останніх днів Сполучені Штати Америки за допомогою дипломатичних каналів попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на німецьку газету Süddeutsche Zeitung
Деталі: Згідно з інформацією видання, США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.
У Берліні Вашингтон спілкується як з урядом Ангели Меркель, так і на учасниками потенційної "світлофорної" коаліції
Сполучені Штати полягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль Німеччина використовувала суперечливий газопровід "Північний потік-2", який поки не отримав дозволу на експлуатацію. Американська сторона очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.
Нагадаємо:
- Ззахідні ЗМІ, зокрема Politico та The Washington Post оприлюднили данні, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки на кордоні з Україною. Пізніше цю інформацію підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, концентрація російських військ носить масштабний характер.
- При цьому українська влада публічно спростовую факт концентрації військ РФ біля кордонів.
- Напочатку тижня голова ЦРУ Вільям Бернс прибув до Москви, щоб "попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України". За результатами цього візиту у Сполучених Штатах сподіваються краще зрозуміти плани РФ: чи мова йде про підготовку до вторгнення, чи у РФ просто проводять навчання, намагаючись тим самим залякати Україну.