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Німеччина повертає посла в Афганістан, він розпочне контакти з талібами

Субота, 6 листопада 2021, 18:27
Маркус Потцель, фото AFP/Getty Images

Берлін планує налагодити контакт з "Талібаном", цю задачу виконуватиме німецький дипломат Маркус Потцель, який вже незабаром поїде до Афганістану.

Джерело: Welt am Sonntag

Деталі: Посол Німеччини має поїхати в Афганістан, це є частиною "реорганізації стосунків" Берліна з талібами. Потцель прибуде в Афганістан протягом найближчих тижнів.

Згідно з інформацією Welt am Sonntag, федеральний уряд Німеччини розглядає налагодження контактів з "Талібаном" як можливість розширити гуманітарну діяльність в Афганістані та протидіяти руху біженців з цієї країни.

Видання наголошує, що уряд Німеччини прагне покращити комунікацію з ісламістами, які прийшли до влади в Кабулі в середині серпня.

Берлін сподівається, що німецькі дипломати зможуть повернутися до роботи в Афганістані, але спочатку це мають бути лише одноденні поїздки.

Німеччина також розглядає можливість визнання паспортів, виданих Ісламським еміратом Афганістан, як називає себе новостворений уряд талібів. Це може сприяти виїзду афганців з країни.

Водночас федеральний генеральний прокурор Німеччини наразі вивчає, до якої міри члени "Талібану" можуть бути звинувачені в терористичній діяльності на тлі того, що вони тепер вважаються державною владою Афганістану.

Передісторія:

В Росії пройшла зустріч міністра закордонних справ Сергія Лаврова з делегацією руху "Талібан" перед початком засідання щодо Афганістану в московському форматі.

Теми: НімеччинаАфганістандипломатичні відносини


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