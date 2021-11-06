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Україна розслідує 20 епізодів нищення довкілля у захопленому Росією Криму

Субота, 6 листопада 2021, 20:34
Балаклавське рудоуправління, фото Олексія Скляренка

Під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя розслідуються 20 епізодів порушення законодавства у сфері охорони довкілля в окупованому Криму.

Джерело: начальник управління нагляду за додержанням законів прокуратури АР Крим та міста Севастополя Сергій Турчин, якого цитує Укрінформ

Деталі: Турчин розповів про розслідування під час онлайн-дискусії "Як притягти до відповідальності тих, хто нищить довкілля в окупованому Криму".

Пряма мова: "Зокрема, на сьогодні у провадженні слідчих, як поліції, так і СБУ, перебувають 20 епізодів злочинних дій у сфері охорони довкілля, за якими здійснюється досудове розслідування".

Деталі: За його словами, для отримання доказової бази даних злочинів прокурорами безпосередньо проводяться такі заходи як щоденний моніторинг інформації, доступної в мережі Інтернет, відпрацювання фактів, що надходять із державних структур, наприклад, Представництва президента України у Криму, від громадських організацій та з інших джерел.

Як зазначив Турчин, кожному факту порушення екологічного законодавства в окупованому Криму надається відповідна оцінка.

Зокрема, злочинні діяння кваліфікуються за статтями від 236 (Порушення правил екологічної безпеки) до 240 (Порушення правил охорони чи використання надр) КК України. Відпрацьовуються також факти за ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря) КК України.

Як зазначив представник наглядового відомства, наразі слідство має лише одну проблему в ході розслідування та отримання доказів скоєння злочинів – відсутність доступу до місця події.

Водночас в отриманні інформації прокуратурі допомагає Державне космічне агентство, яке має можливість відстежити, наприклад, видобуток корисних копалин відкритим способом у Балаклавському рудоуправлінні.

Великою підмогою у розслідуваннях Турчин назвав створену у квітні цього року міжвідомчу робочу групу, до якої входять представники органів влади, громадських організацій та правоохоронних структур.

Пряма мова: "Усі отримані дані потім збираються та аналізуються. За допомогою експертів ми намагаємося визначити збитки, завдані внаслідок злочинних діянь.

…Проблема у розслідуванні та отриманні доказів полягає в тому, що немає доступу до місця події, прокурори та слідчі не можуть безпосередньо оглянути місце злочину, зробити якісь дослідження, відібрати зразки, отримати якісь документи, наприклад, про незаконно вироблений обсяг видобутку корисних копалин".

Теми: екологіяКримокупація


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