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Майже 8 мільйонів українців повністю імунізовані проти коронавірусу – МОЗ

Неділя, 7 листопада 2021, 08:05
Майже 8 мільйонів українців повністю імунізовані проти коронавірусу – МОЗ
Центр вакцинації, Фото УП

Протягом 6 листопада в країні зробили ще 131,4 тисяч ковід-щеплень, таким чином повністю імунізовані та отримали дві дози вже 7 904 573 українці.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Відомство відзвітувало, що кількість вакцинованих від Covid осіб за добу склала 131 406 людей.

З них отримали першу дозу 85 340 громадян, отримали вже другу (повністю імунізовані) – 46 066 людей.

У МОЗ наголосили, що 93,2% госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня – невакциновані (не мали жодної дози антиковідної вакцини).

Дослівно: "Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 259 252 щеплення".

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяМОЗ
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