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Погода: на початку тижня буде тепло

Неділя, 7 листопада 2021, 08:29
Погода: на початку тижня буде тепло
Осінь, фото pixabay

У понеділок та вівторок в Україні утримається хмарна з проясненнями погода, досить тепла як для листопада, переважно без опадів.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 8-9 листопада у центральних, вночі також у північних та західних областях, вдень і в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ. Вночі в Карпатах помірний дощ, можливий мокрий сніг. На решті території без опадів.

У понеділок температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, на заході країни 4-9° тепла. У південних областях вночі 4-9° тепла, вдень від +13° до +18°.

У вівторок в західних та північних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° з позначкою "плюс".

У столичному регіоні 8-9 листопада без опадів, лише вночі 8 листопада місцями невеликий дощ. Температура 8 листопада вночі 2-7° тепла, вдень до +12°, 9 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Погода 8 листопада
Погода 8 листопада

Нагадаємо: У неділю, 7 листопада, в Україні переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень невеликий дощ, вітер південно-західний. Температура вдень від +7° до +12°, на півдні близько +15°.

У Києві у неділю без істотних опадів, до +11°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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