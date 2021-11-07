У Києві від коронавірусу померли ще 42 людини
Неділя, 7 листопада 2021, 10:21
У суботу, 6 листопада, в столиці виявили 625 нових випадків ковіду, хвороба забрала життя 42 киян.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook
Деталі: Серед 625 нових випадків Covid – 353 жінки віком від 18 до 89 років, 226 чоловіків віком від 18 до 92 років та 46 дітей.
Зокрема, повідомляється про зараження 5-місячного хлопчика.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (125), Дарницькому (111) та в Дніпровському (110).
Протягом суботи 107 хворих госпіталізували з коронавірусом та 387 людей – з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Протягом доби у Києві 42 заражених померли, загалом з початку пандемії від коронавірусу в місті померли 6 504 людини.
Нагадаємо:
- У суботу в Україні виявили більш як 17 тисяч нових заражень Covid, хвороба забрала життя 449 людей - з початку пандемії від вірусу померли 72 084 українці.
- У Києві 3 листопада від коронавірусу помер хлопчик 8 років.
Українська правда