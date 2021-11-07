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У Києві від коронавірусу померли ще 42 людини

Неділя, 7 листопада 2021, 11:21
Фото pixabay

У суботу, 6 листопада, в столиці виявили 625 нових випадків ковіду, хвороба забрала життя 42 киян.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Серед 625 нових випадків Covid – 353 жінки віком від 18 до 89 років, 226 чоловіків віком від 18 до 92 років та 46 дітей.

Зокрема, повідомляється про зараження 5-місячного хлопчика.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (125), Дарницькому (111) та в Дніпровському (110).

Протягом суботи 107 хворих госпіталізували з коронавірусом та 387 людей – з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Протягом доби у Києві 42 заражених померли, загалом з початку пандемії від коронавірусу в місті померли 6 504 людини.

Нагадаємо:

  • У суботу в Україні виявили більш як 17 тисяч нових заражень Covid, хвороба забрала життя 449 людей - з початку пандемії від вірусу померли 72 084 українці.
  • У Києві 3 листопада від коронавірусу помер хлопчик 8 років.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія


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