У Києві від коронавірусу померли ще 42 людини

У суботу, 6 листопада, в столиці виявили 625 нових випадків ковіду, хвороба забрала життя 42 киян.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Серед 625 нових випадків Covid – 353 жінки віком від 18 до 89 років, 226 чоловіків віком від 18 до 92 років та 46 дітей.

Зокрема, повідомляється про зараження 5-місячного хлопчика.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (125), Дарницькому (111) та в Дніпровському (110).

Протягом суботи 107 хворих госпіталізували з коронавірусом та 387 людей – з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Протягом доби у Києві 42 заражених померли, загалом з початку пандемії від коронавірусу в місті померли 6 504 людини.

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