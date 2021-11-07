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В Італії винесли перші вироки в масштабному судовому процесі проти мафії: 70 засуджених

Неділя, 7 листопада 2021, 12:03
Суд над членами клану "Ндрангета", фото AFP/Getty Images

В Італії суд виніс перші вироки в найбільшому за останні 30 років судовому процесі проти мафії, 70 з них - обвинувальні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Перед судом постали 355 членів клану "Ндрангета", наймогутнішого мафіозного угрупування Італії. Процес проходив у спеціально обладнаній судовій залі в місті Ламенція-Терме у Клабрії, регіоні, де мафіозні клани мають значний вплив. Процес почався у січні 2021 року і триватиме загалом 2 роки, а можливо і довше.

У суботу 6 листопада суддя Клаудіо Паріс  зачитав рішення щодо 91 підсудного. 70 з них виявилися обвинувальними, інших 21 виправдали. Ці підсудні обрали прискорену процедуру розгляду.

Шість із засуджених отримали максимальні терміни, про які просили прокурори - 20 років позбавлення волі. Серед них 62-річний Паскуале Галлоне, якого вважають "правою рукою" лідерів Луїджі Манкузо та Грегоріо Нігліа. 

"Ндрангету" вважають найпотужнішим мафіозним кланом у світі. Він поступово здобув вплив після того, як інший великий судовий процес у 80-х роках завдав удару сицилійському клану Cosa Nostra.

Прокурори вважають, що клан контролює більшу частину контрабанди кокаїну до Європи, а частиною організації можуть бути близько 150 родин та близько 6000 спільників лише у Калабрії. 

Більшість вироків стосуються замахів на вбивства, відмивання грошей, наркоторгівлі, вимагання, незаконного володіння зброєю. 

Манкузо, якого вважають босом "Ндрангети", та екс-сенатора Джанкарло Піттелі, який ймовірно його помічник, судитимуть у довших процесах в наступні роки. 

Теми: Італіясуд


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