44 таліби стали губернаторами і керівниками поліції Афганістану
Неділя, 7 листопада 2021, 23:33
У неділю в Афганістані "Талібан" призначив 44 своїх членів на ключові посади, включаючи губернаторів провінцій і начальників поліції.
Джерело: Reuters
Деталі: Це перші глобальні призначення, оголошені з моменту формування Кабінету міністрів у вересні.
"Талібан" оприлюднив список призначень на нові посади своїх членів, зокрема Карі Барьял став губернатором Кабула, а Валі Джана Хамза – начальником міської поліції.
Попередній відповідальний за безпеку Кабула Маулаві Хамдулла Мухліс був убитий цього місяця під час нападу на найбільший військовий госпіталь Афганістану в центрі Кабула.
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