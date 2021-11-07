44 таліби стали губернаторами і керівниками поліції Афганістану

У неділю в Афганістані "Талібан" призначив 44 своїх членів на ключові посади, включаючи губернаторів провінцій і начальників поліції.

Джерело: Reuters

Деталі: Це перші глобальні призначення, оголошені з моменту формування Кабінету міністрів у вересні.

"Талібан" оприлюднив список призначень на нові посади своїх членів, зокрема Карі Барьял став губернатором Кабула, а Валі Джана Хамза – начальником міської поліції.

Попередній відповідальний за безпеку Кабула Маулаві Хамдулла Мухліс був убитий цього місяця під час нападу на найбільший військовий госпіталь Афганістану в центрі Кабула.

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