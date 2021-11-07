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МЗС застерігає українців від поїздок в Ефіопію

Неділя, 7 листопада 2021, 23:57
МЗС застерігає українців від поїздок в Ефіопію
Spencer Platt/Getty Images

МЗС закликає українців утриматися від поїздок в Ефіопію через запровадженням надзвичайного стану в цій країні.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану у Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни.

Тим громадянам, які перебувають на території Ефіопії, наполегливо рекомендується уникати відвідання північно-західних провінцій країни, обмежити пересування між населеними пунктами, зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", відстежувати повідомлення щодо розвитку ситуації та розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні".

Деталі: У МЗС наголошують, що в разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, які вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Ефіопії.

Передісторія:

  • 3 листопада Ефіопія оголосила надзвичайний стан – після того, як повстанці з регіону Тиграй заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддис-Абебу.
  • Влада Аддис-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох із 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграю.
  • США наказали своїм урядовим співробітникам в Ефіопії, не пов’язаним з надзвичайними ситуаціями, залишити країну.

Українська правда
Теми: МЗС
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