МЗС застерігає українців від поїздок в Ефіопію

МЗС закликає українців утриматися від поїздок в Ефіопію через запровадженням надзвичайного стану в цій країні.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану у Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни.

Тим громадянам, які перебувають на території Ефіопії, наполегливо рекомендується уникати відвідання північно-західних провінцій країни, обмежити пересування між населеними пунктами, зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", відстежувати повідомлення щодо розвитку ситуації та розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні".

Деталі: У МЗС наголошують, що в разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, які вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Ефіопії.

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