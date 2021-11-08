У школах США дітей вакцинуватимуть від коронавірусу

Після схвалення ковід-вакцини в американських школах відкривають пункти вакцинації.

Джерело: АР

Деталі: Цього тижня адміністрація Байдена планує надіслати листи до початкових шкіл США з проханням розмістити пункти вакцинації.

За словами Хейлі Мідвін, старшого радника Департаменту освіти, райони, які мають або планують відкрити заклади пункти вакцинації дітей, охоплюють територію від Аляски до Вермонту.

Якщо школи вирішили не розміщувати пунктів вакцинації, сім’ї можуть звернутися до лікарень та інших місць, де проводять щеплення.

Як зазначає видання, батьки повинні дати дозвіл на вакцинацію своїх дітей.

Нагадаємо: Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило вакцину від коронавірусу Pfizer / BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років.