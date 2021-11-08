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У НАТО стурбовані ескалацією на кордоні Польщі та Білорусі

Понеділок, 8 листопада 2021, 13:04
У НАТО стурбовані ескалацією на кордоні Польщі та Білорусі
Фото nato.int

У НАТО висловили стурбованість з приводу нещодавньої ескалацієї на польсько-білоруському кордоні і закликали Мінськ поважати міжнародне право.

Реакцію штаб-квартири НАТО в Брюсселі оприлюднило RMF 24, пише "Європейська правда".

"Ми стурбовані нещодавньою ескалацією на польсько-білоруському кордоні. Ми закликаємо Білорусь поважати міжнародне право. Ми спостерігаємо хвилю мігрантів, які намагаються потрапити на територію союзників через Білорусь. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією, яка тисне на наших союзників, Литву, Латвію та Польщу", – наголосили у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

В Альянсі вважають, що "використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики є неприпустимим".

У НАТО також зазначили, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг перебуває у тісному контакті з урядами країн-союзників з цього приводу.

Нагадаємо, у понеділок в інтернеті з’явилися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону. 

На кадрах можна побачити, як сотні мігрантів йдуть уздовж траси, їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них зі службовими собаками.

У Польщі заявили, що білоруська сторона підготувала найбільший на сьогодні штурм кордону за допомогою нелегальних мігрантів.

Європейський союз заявив, що уважно стежить за ситуацією із міграційною кризою на кордоні Білорусі та Польщі, і готовий до подальших санкцій через нові загрози.

Теми: НАТОПольщаБілорусьміграція
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