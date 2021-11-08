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Скажена білка покусала людей у парку Чернівців: кілька будинків на карантині

Понеділок, 8 листопада 2021, 13:07
Скажена білка покусала людей у парку Чернівців: кілька будинків на карантині
Ілюстративне фото з сайту Чернівецької міськради

У Чернівцях виявили сказ у білки, що покусала двох людей у центральному парку: на вулицях поблизу запровадили тимчасовий карантин.

Джерело: пресслужба Чернівецької міської ради

Деталі: 7 листопада в чернівецькому парку ім. Шевченка гризун вкусив двох людей. Постраждалим надають курс імунізації проти сказу.

У лабораторії в неї підтвердили сказ.

Чернівецька міська рада наклала карантинні обмеження на вулицю Першотравневу та провулок Топорівський. Зоною ризику також оголосили вулицю Садову та територію парку ім. Шевченка.

Зокрема, на прилеглих територіях обстежать усіх тварин та щеплять їх профілактичною вакцинацією проти сказу. Також проведуть дезінфекцію території, де виявили та тримали білку.

Українська правда

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Теми: Чернівці
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