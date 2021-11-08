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Мати Саакашвілі повідомила, що його вивезли з в'язниці в Руставі

Понеділок, 8 листопада 2021, 15:51
Мати Саакашвілі повідомила, що його вивезли з в'язниці в Руставі
СКРИНШОТ ВІДЕО

Мати експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія повідомила, що її сина вивезли з пенітенціарної установи №17 в Руставі у невідомому напрямку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Грузия Online".

Припускають, що його перевезли до Горійського військового шпиталю, оснащеного сучасною медичною технікою, пише видання.

Якийсь час тому над пенітенціарною установою №17, де утримували Саакашвілі, з'явився вертоліт.

Також звідти виїхали дві броньовані автомашини. Родичів та адвокатів у в'язницю не пускають.

Раніше у понеділок його особистий лікар заявив, що консиліум лікарів, створений за рішенням МОЗ, одноголосно зробив висновок, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації до багатопрофільної клініки.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

Раніше в понеділок уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан Саакашвілі, який голодує у грузинській в’язниці, стрімко погіршується.

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Теми: СаакашвіліГрузія
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