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Апеляція ВАКС посилила покарання для ексчиновника “Укрзалізниці”

Понеділок, 8 листопада 2021, 18:22
Фото ілюстративне з facebook-сторінки "Укрзалізниці"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду посилила покарання для колишнього очільника одного з підприємств "Укрзалізниці" Олександра Скорика.

Джерело: пресслужба Апеляційної палати ВАКС у коментарі "Українській правді", пресреліз на сайті суду

Деталі: Апеляційна палата підтвердила вирок суддів першої інстанції та посилила покарання у вигляді стягнення із засудженого коштів. Спершу вирок для колишнього голови правління підприємства ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" становив 4 роки позбавлення волі, штраф 17 тисяч гривень і позбавлення права обіймати певні посади строком на 1 рік.

Клопотання про апеляцію подали сторона захисту, прокуратура та вищезгадане підприємство, яке зазнало збитків унаслідок діяльності Скорика. 

Суд відмовив прокурорам та засудженому, але частково задовольнив скаргу підприємства - Скорик повинен додатково сплатити компенсацію за нанесені збитки в розмірі майже 8,8 млн грн.

Щоби гарантувати виконання вироку, суд підтвердив арешт майна засудженого, який наклав Солом’янський районний суд м. Києва ще 2017 року. Арешт наклали на частину трьохкімнатної квартири площею 79 кв. м. і автомобіль Fiat 1991 року випуску.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяАнтикорупційний судкорупціясуд


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