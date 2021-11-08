Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До тюремної лікарні, куди перевели Саакашвілі, привезли спецназ

Понеділок, 8 листопада 2021, 19:17
ФОТО З FACEBOOK СААКАШВІЛІ

На територію лікарні Глданської в’язниці №18, куди перевели експрезидента Михеїла Саакашвілі, прибули значні сили поліції. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє з місця кореспондент грузинського Interpressnews.

За його словами, у двір закладу заїхали жовті автобуси зі спецназом та поліцейські машини.

Нагадаємо, нещодавно мати експрезидента повідомила, що Саакашвілі вивезли з в’язниці у Руставі у невідомому напрямку - над в’язницею з’явився вертоліт, також звідти виїхали дві броньовані автомашини. Згодом у Пенітенціарній службі Грузії офіційно підтвердили, що експрезидента Михеїла Саакашвілі перевели до Глданської лікарні.

Адвокати політика і він сам раніше відкидали ідею переведення його до Глданського закладу, наполягаючи, що там немає належних умов для надання допомоги. 

Вдень у понеділок особистий лікар Саакашвілі заявив, що консиліум лікарів, створений за рішенням МОЗ, одностайно зробив висновок, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації до багатопрофільної клініки. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова також заявила, що стан Саакашвілі, який голодує у грузинській в’язниці, стрімко погіршується.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

Читайте також: Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Теми: СаакашвіліГрузія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський за осінь втратив близько 10% рейтингу, але досі перший

Чемпіонку світу з фрістайлу затримали в Білорусі: виступала проти Лукашенка

фото, відеоЗ України видворили кримінального авторитета із санкційного списку РНБО

Леросу оголосили підозру за середній палець Зеленському

Зеленський і Ахметов побили горщики після закону про олігархів і звільнення Разумкова

Від суботи Київщина закриє громадський транспорт для невакцинованих

Усі новини...
Саакашвілі
У Грузії повідомили, що Саакашвілі перевезли до лікарні
Мати Саакашвілі повідомила, що його вивезли з в'язниці в Руставі
Здоров’я Саакашвілі стрімко погіршується, треба лікарня з реанімацією – Денісова
Останні новини
12:57
інфографікаВ Україні більшає прихильників вступу до НАТО - соцопитування
12:53
У Мінінфраструктури планують передати порт "Херсон" у концесію до кінця року
12:50
відеоЛукашенко погрожує перекрити газопровід "Ямал-Європа", якщо ЄС закриє кордони
12:48
До Ради проходять 7 партій, ще дві на межі – опитування
12:46
Міністри оборони країн Балтії стурбовані нарощуванням військ РФ на кордоні з Україною
12:35
інфографікаБільше половини українців хочуть нову Раду й новий Кабмін
12:35
Зеленський за осінь втратив близько 10% рейтингу, але досі перший
12:31
У МОЗ пояснили, коли антибіотики небезпечні при COVID-19
12:16
Чемпіонку світу з фрістайлу затримали в Білорусі: виступала проти Лукашенка
12:13
У Deutsche Bahn уточнили плани співпраці з УЗ
Усі новини...