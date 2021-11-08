До тюремної лікарні, куди перевели Саакашвілі, привезли спецназ

На територію лікарні Глданської в’язниці №18, куди перевели експрезидента Михеїла Саакашвілі, прибули значні сили поліції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє з місця кореспондент грузинського Interpressnews.

За його словами, у двір закладу заїхали жовті автобуси зі спецназом та поліцейські машини.

Нагадаємо, нещодавно мати експрезидента повідомила, що Саакашвілі вивезли з в’язниці у Руставі у невідомому напрямку - над в’язницею з’явився вертоліт, також звідти виїхали дві броньовані автомашини. Згодом у Пенітенціарній службі Грузії офіційно підтвердили, що експрезидента Михеїла Саакашвілі перевели до Глданської лікарні.

Адвокати політика і він сам раніше відкидали ідею переведення його до Глданського закладу, наполягаючи, що там немає належних умов для надання допомоги.

Вдень у понеділок особистий лікар Саакашвілі заявив, що консиліум лікарів, створений за рішенням МОЗ, одностайно зробив висновок, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації до багатопрофільної клініки. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова також заявила, що стан Саакашвілі, який голодує у грузинській в’язниці, стрімко погіршується.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

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