Після піврічної місії астронавти SpaceX повертаються на Землю

Четверо астронавтів повертаються на Землю на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon, завершивши шестимісячну місію на борту Міжнародної космічної станції.

Джерело: space.com, CNN

Деталі: Астронавти відстикувалися від космічної станції, до якої капсула Crew Dragon була прикріплена із квітня.

Космонавти мають приземлитися близько 22:30 понеділка (5:30 вівторка – за київським часом) біля узбережжя Флориди.

Команда SpaceX – Шейн Кімбро та Меган МакАртур з NASA, французький астронавт Томас Песке з Європейського космічного агентства та Акіхіко Хошіде з Японії – повертається на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС.

NASA і SpaceX сподіваються розпочати ще одну місію на цьому тижні.

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