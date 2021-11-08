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Після піврічної місії астронавти SpaceX повертаються на Землю

Понеділок, 8 листопада 2021, 23:28
Після піврічної місії астронавти SpaceX повертаються на Землю
фото: Twitter

Четверо астронавтів повертаються на Землю на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon, завершивши шестимісячну місію на борту Міжнародної космічної станції.

Джерело: space.com, CNN

Деталі: Астронавти відстикувалися від космічної станції, до якої капсула Crew Dragon була прикріплена із квітня.

Космонавти мають приземлитися близько 22:30 понеділка (5:30 вівторка – за київським часом) біля узбережжя Флориди.

Команда SpaceX – Шейн Кімбро та Меган МакАртур з NASA, французький астронавт Томас Песке з Європейського космічного агентства та Акіхіко Хошіде з Японії – повертається на Землю до того, як наступний екіпаж астронавтів зміг дістатися до МКС.

NASA і SpaceX сподіваються розпочати ще одну місію на цьому тижні.

Передісторія:

  • SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (місія Crew-2) з 4 астронавтами на борту.

Теми: космос
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