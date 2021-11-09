Під час пожежі в Нігері загинули 25 дітей

Щонайменше 25 дітей віком від 5 до 6 років загинули під час пожежі у школі на півдні Нігеру.

Джерело: ВВС

Деталі: Також є постраждалі внаслідок пожежі. Деякі з них перебувають у критичному стані.

Через переповнені класи у Нігері добудовують класні кімнати із соломи і дерева. Саме у трьох таких класах під час уроків трапилася пожежа, яка забрала життя щонайменше 25 дітей.

Причина пожежі поки невідома.

Усі заняття у школі припинено.

Видання повідомляє, що хоча в Нігері нерідко трапляються пожежі у шкільних будівлях, але рідко коли вони призводять до такої кількості смертей.

Однак на початку цього року близько 20 дітей загинули під час подібної пожежі в столиці Нігеру Ніамеї, опинившись у пастці за шкільними воротами.

Всього під час цієї пожежі було знищено 28 солом’яних класів, що викликало резонанс громадськості.

Більшість тих, кому не вдалося втекти, відвідували дитячий садок.