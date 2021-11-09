Головні новини понеділка і ночі: мігранти на кордоні Польщі, об’єднання Разумкова

Сотні мігрантів прибули до паркану на кордоні Білорусі і Польщі; у створене Разумкова об’єднання у Раді увійдуть 21 "слуга" і два "батьківщинівці".

Про кордон Польщі

Сотні мігрантів, які прямували по території Білорусі в бік Польщі, дійшли до паркану на кордоні — відповідне відео розмістило Міністерство оборони Польщі. На знятих з вертольота кадрах видно близько тисячі мігрантів, які перебувають у лісі на території Білорусі.

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує найбільший на сьогодні штурм кордону нелегалами. Міністр охорони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових.

Також радник головнокомандувача Збройних сил України, колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош заявив, що Україна в разі необхідності має надати допомогу Польщі, щоб розв’язати кризу на кордоні з Білоруссю.

Про об’єднання Разумкова

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою "Розумна політика", серед них 21 "слуга" і два "батьківщинівці".

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