Окупанти 5 разів порушували "тишу" на Донбасі

За добу 8 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського противник обстріляв позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.