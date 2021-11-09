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Окупанти 5 разів порушували "тишу" на Донбасі

Вівторок, 9 листопада 2021, 07:22
фото: штаб ООС

За добу 8 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського противник обстріляв позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійнаДонбас


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