Окупанти 5 разів порушували "тишу" на Донбасі
Вівторок, 9 листопада 2021, 07:22
За добу 8 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.
В районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Біля Новолуганського противник обстріляв позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українська правда