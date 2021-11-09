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Київська мерія відсторонила працівників без covid-щеплення

Вівторок, 9 листопада 2021, 08:28
Київська мерія відсторонила працівників без covid-щеплення
Фото КМДА

У Київській міській державній адміністрації відсторонили від роботи 7 працівників, які не були вакциновані проти Covid-19.

Джерело: пресслужба мерії з посиланням на керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного

Дослівно: "Троє з відсторонених осіб – працівники апарату КМДА, і ще четверо – це працівники департаментів".

Деталі: Керівник апарату наголосив, що на період відсторонення від роботи заробітна плата не зберігається. Період відсторонення не увійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності, а також не увійде до стажу, що дає право на щорічну відпустку.

За словами Загуменного, відсторонені працівники зможуть повернутися до роботи або після завершення карантину, що встановлений урядом, або ж після отримання вакцинації та надання документу, що це підтверджує.

Чиновник додав, що ще 12 співробітників апарату КМДА мають довідки про тимчасове відтермінування вакцинації, бо нещодавно перехворіли на коронавірус, а 1 особа – медичні протипоказання до щеплень, тому невакцинована.

Також 2 людей перебувають на лікарняному, а 1 державний службовець – у відпустці, тому їхній вакцинальний статус встановлять згодом і приймуть відповідне рішення.

За словами Загуменного, станом на 8 листопада вакциновані проти Covid-19 майже 93% співробітників апарату КМДА.

А середній показник вакцинації серед усіх структурних підрозділів КМДА (це апарат КМДА, департаменти та управління) становить майже 92%.

Рівень вакцинації в районних адміністраціях коливається в межах 90-96%.

Передісторія:

  • Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що з 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації, – зокрема, чиновників та освітян.
  • У Чернівецькій області станом 8 листопада від роботи відсторонили 378 освітян області, які не вакцинувалися проти коронавірусу.
  • З 8 листопада, коли Волинь перейшла в "червону зону", в області офіційно відсторонили від роботи 995 невакцинованих працівників освітніх закладів.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусвакцинація
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