У Києві знову понад тисяча нових хворих на Covid-19 і 53 смерті
За добу 8 листопада у столиці зареєстрували 1 204 нових випадки коронавірусу, 53 хворих померли, понад 600 людей госпіталізували.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "1 204 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 53 летальних випадки від вірусу – 27 жінок від 48 до 87 років та 26 чоловіків від 35 до 94 років".
Деталі: Серед нових хворих 70 дітей – 36 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 3 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (337), Дарницькому (152) та в Солом’янському (118) районах.
За добу госпіталізували 158 хворих на коронавірус, а також 444 хворих з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 271 028 підтверджених випадків коронавірусу, 6 604 хворих померли, подолали вірус 235 176 мешканців міста, з них 865 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- У Києві упродовж минулого тижня щодоби від ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби помирали від 40 до понад 60 осіб, за добу 3 листопада померла 41 людина, зокрема хлопчик 8 років.
- У Києві з 1 листопада запроваджені посилені карантинні обмеження, характерні для червоної зони епідемічної небезпеки.
- Лише за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту дозволене відвідування закладів харчування, готелів, установ і закладів соціального захисту, спортивних залів, фітнес-центрів, ЦНАПів, управлінь праці та соціального захисту, управлінь пенсійного фонду, торгово-розважальних центрів, а також проведення масових заходів.