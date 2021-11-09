У Києві знову понад тисяча нових хворих на Covid-19 і 53 смерті

За добу 8 листопада у столиці зареєстрували 1 204 нових випадки коронавірусу, 53 хворих померли, понад 600 людей госпіталізували.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1 204 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 53 летальних випадки від вірусу – 27 жінок від 48 до 87 років та 26 чоловіків від 35 до 94 років".

Деталі: Серед нових хворих 70 дітей – 36 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (337), Дарницькому (152) та в Солом’янському (118) районах.

За добу госпіталізували 158 хворих на коронавірус, а також 444 хворих з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 271 028 підтверджених випадків коронавірусу, 6 604 хворих померли, подолали вірус 235 176 мешканців міста, з них 865 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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