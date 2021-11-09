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У Києві знову понад тисяча нових хворих на Covid-19 і 53 смерті

Вівторок, 9 листопада 2021, 10:40
Фото КМДА

За добу 8 листопада у столиці зареєстрували 1 204 нових випадки коронавірусу, 53 хворих померли, понад 600 людей госпіталізували.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1 204 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 53 летальних випадки від вірусу – 27 жінок від 48 до 87 років та 26 чоловіків від 35 до 94 років".

Деталі: Серед нових хворих 70 дітей – 36 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (337), Дарницькому (152) та в Солом’янському (118) районах.

За добу госпіталізували 158 хворих на коронавірус, а також 444 хворих з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 271 028 підтверджених випадків коронавірусу, 6 604 хворих померли, подолали вірус 235 176 мешканців міста, з них 865 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • У Києві упродовж минулого тижня щодоби від ускладнень внаслідок коронавірусної хвороби помирали від 40 до понад 60 осіб, за добу 3 листопада померла 41 людина, зокрема хлопчик 8 років. 
  • У Києві з 1 листопада запроваджені посилені карантинні обмеження, характерні для червоної зони епідемічної небезпеки.
  • Лише за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту дозволене відвідування закладів харчування, готелів, установ і закладів соціального захисту, спортивних залів, фітнес-центрів, ЦНАПів, управлінь праці та соціального захисту, управлінь пенсійного фонду, торгово-розважальних центрів, а також проведення масових заходів.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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