Силовики викрили схему, за якою з України вивозили сотні тонн дорогоцінних металів

Правоохоронці викрили махінації з вивезення за кордон кольорових та дорогоцінних металів на понад 100 мільйонів гривень.

Джерело: Державна прикордонна служба, ДБР

Деталі: За даними слідства, злочинці закуповували застаріле електрообладнання, яке містить кольорові та дорогоцінні метали.

Ухиляючись від сплати податків, вартісний брухт вивозили у Польщу як електрообладнання та незаконно отримували відшкодування податку на додану вартість.

За попередньою оцінкою, протягом 2020-2021 рр. фірма-експортер відшкодувала ПДВ на загальну суму більше 65 мільйонів гривень та подала заявку на відшкодування понад 26 мільйонів грн.

Правоохоронці провели 18 обшуків у Київській, Львівській, Миколаївській та Волинській областях. Вилучили документацію та техніку, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

В одному з логістичних центрів виявили понад 320 тонн вантажу в палетах, підготованого для відправки в Польщу. Одну з партій, на суму 126 000 євро, затримали у пункті пропуску "Ягодин" безпосередньо під час спроби вивезення з України.

8 листопада у Львові та Києві керівнику підприємства-експортера, брокерам та двом співробітникам Львівської митниці вручено повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів і відсторонення від займаних посад.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно з метою відшкодування збитків, завданих державі. Слідчі дії тривають.