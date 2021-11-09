Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Арктичний холод з Європи принесе в Україну нічні заморозки

Вівторок, 9 листопада 2021, 11:30
Арктичний холод з Європи принесе в Україну нічні заморозки
unsplash

У найближчі дві доби в Україні похолодає, оскільки з північної Європи прийде арктичне повітря.

Джерело: "Інтерфакс-України", який наводить дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу, 10 листопада, в Україні без опадів. Температура вночі 4-9° морозу, у південній частині від 3° морозу до 2° тепла. Вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°.

У Києві в середу без опадів. Температура вночі приблизно 5° морозу, вдень 3-5° тепла.

 
погода на 10 листопада

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень 10 листопада в Києві була зафіксована у 2010 році і становила 19,6° тепла, найнижча вночі - 12,2° нижче нуля у 1897 році.

У четвер, 11 листопада, в Україні також без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, у східній частині 5-10° морозу, на Одещині та в Криму місцями 0-2° тепла. Вдень 4-9° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та на півдні країни до 12°, у східній частині 0-5° тепла.

У Києві у четвер без опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.

 
Погода на 11 листопада

"Українська правда" в Threads

Теми: Українапогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Україна
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Голова НБУ заявив про рекорд: міжнародні резерви України сягнули майже $39 мільярдів
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: