Арктичний холод з Європи принесе в Україну нічні заморозки

У найближчі дві доби в Україні похолодає, оскільки з північної Європи прийде арктичне повітря.

Джерело: "Інтерфакс-України", який наводить дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу, 10 листопада, в Україні без опадів. Температура вночі 4-9° морозу, у південній частині від 3° морозу до 2° тепла. Вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°.

У Києві в середу без опадів. Температура вночі приблизно 5° морозу, вдень 3-5° тепла.

погода на 10 листопада

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, найвища температура вдень 10 листопада в Києві була зафіксована у 2010 році і становила 19,6° тепла, найнижча вночі - 12,2° нижче нуля у 1897 році.

У четвер, 11 листопада, в Україні також без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, у східній частині 5-10° морозу, на Одещині та в Криму місцями 0-2° тепла. Вдень 4-9° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та на півдні країни до 12°, у східній частині 0-5° тепла.

У Києві у четвер без опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.