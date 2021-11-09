Кремль сподівається, що ситуація на білорусько-польському кордоні не стане загрозою для Росії

У Кремлі сподіваються, що ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі не призведе до загроз для безпеки Росії.

Джерело: РИА Новини з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ми бачимо, що відповідально працюють білоруські фахівці. Сподіваємося, що жодним чином це не набуде форми, яка буде загрозою нашій безпеці".

Деталі: Він додав, що Росія перебуває у постійному контакті з Білоруссю, в тому числі по лінії спецслужб, тому, "звичайно, обмін інформацією йде".

Говорячи про ситуацію з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі, Пєсков заявив, що вона "напружена, тривожна" і що найголовніше – життя і здоров'я людей, які там скупчилися.

Він додав, що Росія "дуже уважно спостерігає" за ситуацією на білорусько-польському кордоні.