Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль сподівається, що ситуація на білорусько-польському кордоні не стане загрозою для Росії

Вівторок, 9 листопада 2021, 11:50
Кремль сподівається, що ситуація на білорусько-польському кордоні не стане загрозою для Росії
Дмитро Пєсков. Фото kremlin.ru

У Кремлі сподіваються, що ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі не призведе до загроз для безпеки Росії.

Джерело: РИА Новини з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Ми бачимо, що відповідально працюють білоруські фахівці. Сподіваємося, що жодним чином це не набуде форми, яка буде загрозою нашій безпеці".

Деталі: Він додав, що Росія перебуває у постійному контакті з Білоруссю, в тому числі по лінії спецслужб, тому, "звичайно, обмін інформацією йде".

Говорячи про ситуацію з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі, Пєсков заявив, що вона "напружена, тривожна" і що найголовніше – життя і здоров'я людей, які там скупчилися.

Він додав, що Росія "дуже уважно спостерігає" за ситуацією на білорусько-польському кордоні.

Теми: РосіяПольщаБілорусьміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: