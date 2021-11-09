У Польщі заявили про велику групу білоруських військових біля табору мігрантів на кордоні

Міноборони Польщі повідомило, що до табору мігрантів у Кушниці наближається велика група білоруських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство PAP.

"Велика група білоруських офіцерів наближається до табору мігрантів у Кушниці" - повідомило Міноборони Польщі, оприлюднивши відповідне відео.

Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

На білоруській стороні сьогодні може бути кілька сотень людей. У польських службах наголошують, що в будь-який момент може бути здійснена спроба штурму прикордонних огорож, значна частина яких була пошкоджена.

З польської сторони в готовності перебувають посилені сили, в т.ч прикордонники, поліцейські з загону спецпризначення та солдати.

Як повідомлялося, Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташувалися сотні мігрантів.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.