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У Польщі заявили про велику групу білоруських військових біля табору мігрантів на кордоні

Вівторок, 9 листопада 2021, 12:31
фото AFP via Getty Images

Міноборони Польщі повідомило, що до табору мігрантів у Кушниці наближається велика група білоруських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство PAP.

"Велика група білоруських офіцерів наближається до табору мігрантів у Кушниці" - повідомило Міноборони Польщі, оприлюднивши відповідне відео.

На білоруській стороні сьогодні може бути кілька сотень людей. У польських службах наголошують, що в будь-який момент може бути здійснена спроба штурму прикордонних огорож, значна частина яких була пошкоджена.

З польської сторони в готовності перебувають посилені сили, в т.ч прикордонники, поліцейські з загону спецпризначення та солдати.

Як повідомлялося, Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташувалися сотні мігрантів.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

Теми: ПольщаБілоруськордонарміяміграція


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