Євросоюз скасував спрощену видачу віз чиновникам режиму Лукашенка

Рада Євросоюзу у вівторок офіційно ухвалила рішення призупинити дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Білоруссю, як рекомендувала зробити Європейська комісія раніше цього року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

"Рада сьогодні ухвалила рішення про часткове призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Білоруссю. Це рішення є відповіддю на гібридну атаку, що триває з боку білоруського режиму", - сказано у повідомленні.

Зупинення дії угоди стосується положень, які скасовують вимоги щодо документального підтвердження, регулюють видачу багаторазових віз та знижують збори за подання заяви на отримання візи. Ці положення застосовуються до посадових осіб режиму Білорусі.

Це рішення не вплине на звичайних громадян Білорусі, які, як і раніше, користуватимуться тими самими пільгами за угодою про спрощення візового режиму, що й нині, запевнили у Раді ЄС.

Далі це рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС та набуде чинності на другий день після публікації.

Європейська комісія офіційно запропонувала призупинити дію спрощення візового режиму для Білорусі наприкінці вересня.

Угода про спрощення візового режиму між ЄС та Білоруссю набула чинності 1 липня 2020 року одночасно з угодою про реадмісію між ЄС та Білоруссю. Мета угоди – полегшити видачу короткострокових віз і тим самим сприяти розширенню контактів між людьми та обміну цінностями і демократичними принципами.