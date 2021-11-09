Понад 400 невакцинованих поліцейських відсторонили від роботи

У Національній поліції України від роботи було відсторонили 405 невакцинованих від коронавірусу працівників.

Джерело: голова НПУ Ігор Клименко на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "405 працівників взагалі по Україні (невакцинованих було відсторонено від роботи у НПУ - ред.). Вони невакциновані, і вони наражають на небезпеку інших працівників".

Деталі: Клименко повідомив, що у Нацполіції на нинішній день хворіє 2 500 осіб, а вакциновано від коронавірусу 95% співробітників.