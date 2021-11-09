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Понад 400 невакцинованих поліцейських відсторонили від роботи

Вівторок, 9 листопада 2021, 14:49
Ігор Клименко. фото Андрія Новицього, НПУ

У Національній поліції України від роботи було відсторонили 405 невакцинованих від коронавірусу працівників.

Джерело: голова НПУ Ігор Клименко на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "405 працівників взагалі по Україні (невакцинованих було відсторонено від роботи у НПУ - ред.). Вони невакциновані, і вони наражають на небезпеку інших працівників".

Деталі: Клименко повідомив, що у Нацполіції на нинішній день хворіє 2 500 осіб, а вакциновано від коронавірусу 95% співробітників.

Теми: поліціявакцинація


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