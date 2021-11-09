Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Денісова каже, що посол Грузії відмовився від зустрічі щодо Саакашвілі через заяву МЗС

Вівторок, 9 листопада 2021, 14:27
Денісова каже, що посол Грузії відмовився від зустрічі щодо Саакашвілі через заяву МЗС
МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, ФОТО GETTY IMAGES

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що посол Грузії Георгій Закарашвілі відкликав свою пропозицію про зустріч з нею щодо ситуації з ув'яненим Михеілом Саакашвілі після заяви МЗС України. 

Таке повідомлення вона опублікувала у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Денісова заявила, що посол відкликав пропозицію про зустріч через "політичний контекст заяви МЗС України" щодо Саакашвілі та необхідність подальших консультацій з МЗС Грузії. 

Вона розповіла, що хотіла отримати пояснення щодо "порушення права на життя та медичну допомогу і процесуальних прав" Саакашвілі та заявила, що примусове переведення його до лікарні при в’язниці №18 у Глдані створило ситуацію, що загрожує його життю і здоров’ю, що через спротив йому завдали тілесних ушкоджень, а в’язні на новому місці "застосовують словесну агресію і погрозливі вигуки на адресу Михеіла, які чути в його камері". 

Людмила Денісова заявила, що лікарня у в’язниці не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там через відсутність необхідного обладнання неможливо забезпечити нормальну допомогу, та що Саакашвілі необхідно перемістити в заклад, обладнаний для надання екстрених реанімаційних заходів. 

Нагадаємо, у понеділок посольство України у Тбілісі передало до МЗС Грузії ноту із закликом змінити ставлення до Міхеїла Саакашвілі – громадянина України та експрезидента Грузії, який відбуває покарання у в’язниці.

8 листопада Саакашвілі перевезли з в’язниці у Руставі до лікарні при іншій в’язниці, попри те, що перед цим влада багаторазово стверджувала, що здоров’я експрезидента не вимагає його лікування і відхиляла прохання про це з боку ув’язненого та його захисту.

Згодом до приміщення цієї лікарні привезли спецназ.

Адвокати політика і він сам раніше відкидали ідею переведення його до Глданського закладу, наполягаючи, що там немає належних умов для надання допомоги. 

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

Читайте також: Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: