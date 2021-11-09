Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Денісова каже, що посол Грузії відмовився від зустрічі щодо Саакашвілі через заяву МЗС

Вівторок, 9 листопада 2021, 15:27
МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, ФОТО GETTY IMAGES

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що посол Грузії Георгій Закарашвілі відкликав свою пропозицію про зустріч з нею щодо ситуації з ув'яненим Михеілом Саакашвілі після заяви МЗС України. 

Таке повідомлення вона опублікувала у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Денісова заявила, що посол відкликав пропозицію про зустріч через "політичний контекст заяви МЗС України" щодо Саакашвілі та необхідність подальших консультацій з МЗС Грузії. 

Вона розповіла, що хотіла отримати пояснення щодо "порушення права на життя та медичну допомогу і процесуальних прав" Саакашвілі та заявила, що примусове переведення його до лікарні при в’язниці №18 у Глдані створило ситуацію, що загрожує його життю і здоров’ю, що через спротив йому завдали тілесних ушкоджень, а в’язні на новому місці "застосовують словесну агресію і погрозливі вигуки на адресу Михеіла, які чути в його камері". 

Людмила Денісова заявила, що лікарня у в’язниці не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там через відсутність необхідного обладнання неможливо забезпечити нормальну допомогу, та що Саакашвілі необхідно перемістити в заклад, обладнаний для надання екстрених реанімаційних заходів. 

Нагадаємо, у понеділок посольство України у Тбілісі передало до МЗС Грузії ноту із закликом змінити ставлення до Міхеїла Саакашвілі – громадянина України та експрезидента Грузії, який відбуває покарання у в’язниці.

8 листопада Саакашвілі перевезли з в’язниці у Руставі до лікарні при іншій в’язниці, попри те, що перед цим влада багаторазово стверджувала, що здоров’я експрезидента не вимагає його лікування і відхиляла прохання про це з боку ув’язненого та його захисту.

Згодом до приміщення цієї лікарні привезли спецназ.

Адвокати політика і він сам раніше відкидали ідею переведення його до Глданського закладу, наполягаючи, що там немає належних умов для надання допомоги. 

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

Читайте також: Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Франції почалася п'ята хвиля COVID — міністр

США не вважають, що Росія використовує газ як зброю

Зеленський подякував Порошенку, який "довів, що закон про олігархів працює"

"Аби 40 млн не перетворилися на 20": Зеленський нарешті закликав вакцинуватися

Новини 10 листопада: Україна і мігранти, арешт очільника "Ізоляції"

Міністр культури та інформполітики Ткаченко подає у відставку – джерело

Усі новини...
Останні новини
06:23
Crew Dragon з чотирма космонавтами відправився на МКС
05:44
У світі виявили найбільше нових COVID-хворих за 2 місяці
04:50
Іран назвав умову ратифікації Паризької угоди про клімат
03:50
У Франції почалася п'ята хвиля COVID — міністр
02:50
Китай та США домовилися спільно працювати над скороченням викидів
01:44
Ізраїль проведе перші в світі навчання для перевірки готовності до нового COVID-варіанту
00:45
Росія поновила чартери в Єгипет через 6 років після зупинки авіасполучення
23:55
Мер Чернігова пояснив ставлення про НАТО і додав, що підтримує курс до ЄС
23:21
Ковід: у Львові померли вагітна та 29-річний чоловік без патологій
22:53
США не вважають, що Росія використовує газ як зброю
Усі новини...