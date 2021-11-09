Денісова каже, що посол Грузії відмовився від зустрічі щодо Саакашвілі через заяву МЗС

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що посол Грузії Георгій Закарашвілі відкликав свою пропозицію про зустріч з нею щодо ситуації з ув'яненим Михеілом Саакашвілі після заяви МЗС України.

Таке повідомлення вона опублікувала у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Денісова заявила, що посол відкликав пропозицію про зустріч через "політичний контекст заяви МЗС України" щодо Саакашвілі та необхідність подальших консультацій з МЗС Грузії.

Вона розповіла, що хотіла отримати пояснення щодо "порушення права на життя та медичну допомогу і процесуальних прав" Саакашвілі та заявила, що примусове переведення його до лікарні при в’язниці №18 у Глдані створило ситуацію, що загрожує його життю і здоров’ю, що через спротив йому завдали тілесних ушкоджень, а в’язні на новому місці "застосовують словесну агресію і погрозливі вигуки на адресу Михеіла, які чути в його камері".

Людмила Денісова заявила, що лікарня у в’язниці не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там через відсутність необхідного обладнання неможливо забезпечити нормальну допомогу, та що Саакашвілі необхідно перемістити в заклад, обладнаний для надання екстрених реанімаційних заходів.

Нагадаємо, у понеділок посольство України у Тбілісі передало до МЗС Грузії ноту із закликом змінити ставлення до Міхеїла Саакашвілі – громадянина України та експрезидента Грузії, який відбуває покарання у в’язниці.

8 листопада Саакашвілі перевезли з в’язниці у Руставі до лікарні при іншій в’язниці, попри те, що перед цим влада багаторазово стверджувала, що здоров’я експрезидента не вимагає його лікування і відхиляла прохання про це з боку ув’язненого та його захисту.

Згодом до приміщення цієї лікарні привезли спецназ.

Адвокати політика і він сам раніше відкидали ідею переведення його до Глданського закладу, наполягаючи, що там немає належних умов для надання допомоги.

Як відомо, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

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