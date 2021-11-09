Група ромів утримувала в рабстві більше 10 людей на Одещині

Правоохоронці викрили протиправні дії групи осіб та визволили з трудового рабства 12 людей на Одещині.

Джерело: Державна прикордонна служба, поліція Одещини

Деталі: За даними силовиків, троє осіб ромської національності займалися трудовою експлуатацією громадян на території Білгород-Дністровського району.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за 8 адресами у селі Старокозаче Одеської області. Вони виявили 11 чоловіків та 1 жінку, вихідців з різних регіонів України, яких утримували в неналежних умовах та примушували до важкої праці.

Як з’ясували правоохоронці, експлуататори підшукували робітників в Одесі серед людей, які опинилися у скрутному матеріальному становищі та не мали постійного місця проживання.

Вербувальники обіцяли хорошу заробітну плату (у розмірі від 7000 до 12000 грн на місяць), харчування та безкоштовне житло. Приставши на таку пропозицію, жертви потрапляли у трудове рабство, де під погрозами фізичної розправи виконували польову роботу та роботу з домашнього господарства.

Завербованих людей автотранспортом доставляли на територію фермерського господарства в селище Старокозаче Білгород Дністровського району, де розселяли у будинках непридатних для проживання. Щодня люди тяжко працювали на польових роботах, проживали в бараках, а весь їх "заробіток" обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями.

На території споруд, де проживали завербовані особи, за ними постійно наглядали так звані "бригадири", які контролювали дотримання встановлених правил: підйом та направлення на роботу, обмежували їх у пересуванні після повернення з робіт.

Самостійно залишити територію потерпілі не могли, а в разі непокори до них застосовували крім психологічного, ще й фізичне насильство.

На момент обшуків у трудовому рабстві перебувало 12 осіб, які наразі визволені. П’ять з яких вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людей).

Встановлюється коло осіб, причетних до вказаного злочину.