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Окупанти двічі порушили "тишу", ЗСУ відповіли

Вівторок, 9 листопада 2021, 18:57
фото: міноборони

За добу 9 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів".

Деталі: Збройні сили відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Втрат серед особового складу ООС немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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