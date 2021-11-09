Окупанти двічі порушили "тишу", ЗСУ відповіли
Вівторок, 9 листопада 2021, 17:57
За добу 9 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів".
Деталі: Збройні сили відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Втрат серед особового складу ООС немає.
Українська правда