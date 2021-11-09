Прем'єр Польщі: Лукашенко виконує сценарій Путіна з відбудови Російської імперії

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи у вівторок в Сеймі з приводу атаки мігрантів на східний кордон країни, заявив, що самопроголошений президент Білорусі "має керівника в Москві в особі Владіміра Путіна" і демонструє рішучість реалізувати його сценарій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише TVP Info.

"Необхідно особливо наголосити, що безпека нашого східного кордону грубо порушується. Це перша подібна ситуація за 30 років, коли ми можемо сказати, що цілісність наших кордонів піддається випробуванню", - сказав Моравецький під час виступу в Сеймі.

Він сказав, що авторами дій, які дестабілізують ситуацію на Сході, є Александр Лукашенко під керівнитвом президента РФ Владіміра Путіна.

Моравецький сказав, що неоімперська політика Росії прогресує, і назвав Лукашенка "виконавцем сценарію відновлення Російської імперії".

За його словами, білоруський диктатор, який вчинив напад на польський кордон, "має у Москві керівника в особі Владіміра Путіна" та демонструє свою рішучість реалізувати цей сценарій.

На думку Моравецького, "на східному кордоні ми маємо справу не лише із прямим застосуванням насильства проти польської держави, а й із постановкою вистави".

"Йдеться про внесення хаосу не лише у нашій країні, а й у всьому ЄС. Сьогодні ми протистоїмо цьому за інших обставин, ніж у 2015 чи 2016 році. Ми переконали партнерів НАТО та ЄС у тому, що ми спільно захищаємо східний кордон Альянсу та Союзу", - додав Моравецький.

Прем'єр заявив, що на кордоні з Білоруссю розбили табори не біженці, а мігранти.

"Їх привезли для дестабілізації ситуації у Польщі, країнах Балтії та Євросоюзу як живі щити", - сказав польський прем'єр.

У вівторок, 9 листопада, Александр Лукашенко у телефонній розмові заявив президенту РФ Владіміру Путіну про "особливе занепокоєння" через стягнення на кордон регулярних військ Польщі у зв'язку з міграційною кризою.

Білорусь звинуватила Польщу у безпідставних та неправомірних звинуваченнях у причетності білоруських військовослужбовців до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.