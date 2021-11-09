Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Польщі: Лукашенко виконує сценарій Путіна з відбудови Російської імперії

Вівторок, 9 листопада 2021, 18:06

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи у вівторок в Сеймі з приводу атаки мігрантів на східний кордон країни, заявив, що самопроголошений президент Білорусі "має керівника в Москві в особі Владіміра Путіна" і демонструє рішучість реалізувати його сценарій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише TVP Info.

"Необхідно особливо наголосити, що безпека нашого східного кордону грубо порушується. Це перша подібна ситуація за 30 років, коли ми можемо сказати, що цілісність наших кордонів піддається випробуванню", - сказав Моравецький під час виступу в Сеймі.

Він сказав, що авторами дій, які дестабілізують ситуацію на Сході, є Александр Лукашенко під керівнитвом президента РФ Владіміра Путіна.

Моравецький сказав, що неоімперська політика Росії прогресує, і назвав Лукашенка "виконавцем сценарію відновлення Російської імперії".

За його словами, білоруський диктатор, який вчинив напад на польський кордон, "має у Москві керівника в особі Владіміра Путіна" та демонструє свою рішучість реалізувати цей сценарій.

На думку Моравецького, "на східному кордоні ми маємо справу не лише із прямим застосуванням насильства проти польської держави, а й із постановкою вистави".

"Йдеться про внесення хаосу не лише у нашій країні, а й у всьому ЄС. Сьогодні ми протистоїмо цьому за інших обставин, ніж у 2015 чи 2016 році. Ми переконали партнерів НАТО та ЄС у тому, що ми спільно захищаємо східний кордон Альянсу та Союзу", - додав Моравецький.

Прем'єр заявив, що на кордоні з Білоруссю розбили табори не біженці, а мігранти.

"Їх привезли для дестабілізації ситуації у Польщі, країнах Балтії та Євросоюзу як живі щити", - сказав польський прем'єр.

У вівторок, 9 листопада, Александр Лукашенко у телефонній розмові заявив президенту РФ Владіміру Путіну про "особливе занепокоєння" через стягнення на кордон регулярних військ Польщі у зв'язку з міграційною кризою.

Білорусь звинуватила Польщу у безпідставних та неправомірних звинуваченнях у причетності білоруських військовослужбовців до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Вони вчинили кілька спроб прориву через кордон, проте всі безуспішні.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.

Теми: ПольщаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Польща
В уряді розкритикували зернові погрози Польщі: питання економічного виживання
Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проводять навчання біля кордонів Польщі
Польща погрожує "закрити" кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: