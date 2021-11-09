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У МЗС підтвердили закриття кордонів Бельгії для подорожей з України

Вівторок, 9 листопада 2021, 19:16
У МЗС підтвердили закриття кордонів Бельгії для подорожей з України
брюгге, фото: pixabay

ОНОВЛЕНО: Попри офіційне підтвердження щодо закриття кордону, оновлені коронавірусні правила Бельгії лишають різночитання про право на в'їзд  вакцинованих туристів. "Європейська правда" перевіряє цю інформацію і оновить новину, щойно з'явиться ясність. 

Посольство України у Бельгії підтвердило, що рішення Бельгії внести Україну до списку "червоних країн" означає неможливість туристичних поїздок, у тому числі для вакцинованих українців. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому роз’ясненні. 

"Бельгія обмежує поїздки для українців з несуттєвою (туристичною) метою. Подорожі з поважних причин та транзит дозволяються. Зазначене рішення може бути переглянуте, у разі поліпшення епідемічної ситуації в Україні та Бельгії. Посольство працює, аби максимально зберегти для українців свободу подорожей до Бельгії", - пише посольство.

За новими правилами, з 9 листопада до Бельгії можуть в’їздити лише:

- особи, які мають бельгійське громадянство;

- особи, які мають основне місце проживання в Бельгії;

- один з подружжя або партнер особи, яка має бельгійське громадянство або має основне місце проживання в Бельгії;

- діти особи, яка має бельгійське громадянство або має основне місце проживання в Бельгії, або її партнера, якщо вони живуть разом;

- особи, які подорожують транзитом через Бельгію з країни з дуже високим ризиком до іншої країни ЄС або Шенгенської зони, громадянином якої вони є або де вони мають основне місце проживання;

- особи, які здійснюють транзит за межі ЄС або Шенгенської зони (транзит через країну високого ризику, не виходячи з міжнародної зони аеропорту або транзит у Бельгії з країни високого ризику, не виходячи з зони аеропорту, що не входить до Шенгенської зони);

- особи, які подорожують з вагомих гуманітарних причин;

- транспортний і вантажний персонал, моряки, екіпажі буксирів, льотчики та інший персонал, який працює на морських вітрових електростанціях, які подорожують з робочою метою. Ці мандрівники повинні мати сертифікат, виданий роботодавцем.

Особам, які належать до таких категорій, потрібно перед прибуттям до Бельгії заповнити спеціальну форму - Passenger locator form (PLF), незалежно від того, яким видом транспорту вони прибувають та від часу перебування в країні.

При цьому усім людям від 12 років потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений менш ніж за 72 години до прибуття в Бельгію.

Після цього потрібно додатково здати тест на перший і сьомий день після прибуття. 

Також - у тому числі повністю щепленим мандрівникам - потрібно провести 10 днів на самоізоляції, за винятком діяльності, яка є основною причиною поїздки до Бельгії у випадку дипломатів та транспортного персоналу.

Перед цим ЄвроПравда вже повідомляла, що Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, мешканцям яких дозволений в’їзд без "поважної мети" навіть за наявної вакцинації.

Нагадаємо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Теми: БельгіяМЗСтуризм
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