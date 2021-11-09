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Новини 9 листопада: "зелений список" ЄС, кордон Литви та Білорусі

Вівторок, 9 листопада 2021, 20:52
фото: ельдар сарахман, уп

ЄС виключив Україну з "зеленого списку" для подорожей; Литва ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю — актуальні новини 9 листопада.

Про "зелений список" ЄС

Рада Європейського Союзу затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. У "зеленому" списку ЄС наразі залишаються 18 країн.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Бельгія вже офіційно виключила Україну з переліку держав, мешканцям яких дозволений в’їзд без "поважної мети" навіть за наявної вакцинації. Зараз в’їзд до Бельгії з України дозволений лише для роботи, навчання, лікування тощо.

Про Литву і Білорусь

Сейм Литви підтримав пропозицію уряду про запровадження надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через посилення "шантажу мігрантами". Надзвичайний стан почне діяти з 10 листопада і запроваджений на один місяць.  

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Теми: ЄСтуризмЛитваБілорусь


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