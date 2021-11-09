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"Велика небезпека": ПЕН України підтримав співробітників Kyiv Post

Вівторок, 9 листопада 2021, 20:24
Велика небезпека: ПЕН України підтримав співробітників Kyiv Post
ФОТО: KYIV POST

Члени Українського ПЕН – журналісти, письменники, перекладачі, правозахисники, видавці, науковці висловили стурбованість через закриття англомовної газети Kyiv Post. Організація також вбачає велику небезпеку в закритті видання.

Джерело: сайт ПЕН України

Дослівно: "Аднан Ківан повідомив про плани реорганізувати роботу Kyiv Post та перезапустити його за місяць, але з новою командою. Натомість журналісти газети вважають, що за таких обставин власник втручатиметься в редакційну політику нового видання.

Український ПЕН вбачає велику небезпеку в закритті або втраті незалежності авторитетного англомовного медіа про Україну. Ми висловлюємо підтримку колективу редакції Kyiv Post і послідовно виступаємо за свободу слова та захист працівників ЗМІ від тиску власників і влади.

Також ми підтримуємо вимоги колективу – відновити роботу незалежної редакції Kyiv Post у повному складі, продати Kyiv Post або передати торгову марку до рук видання".

Передісторія

  • 8 листопада на сайті видання з’явилась заява про тимчасову зупинку роботу "для перезавантаження". Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю, а їх позбавили доступу до сайту й сторінок у соціальних мережах.
  • В Офісі президента сказали, що вони "неприємно здивовані" спробами пов’язати закриття видання із президентом Володимиром Зеленським.
  • Посли європейських країн в Україні висловили занепокоєння через ситуацію довкола ймовірного закриття Kyiv Post.

Українська правда

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Теми: Київмедіа
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