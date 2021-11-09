"Велика небезпека": ПЕН України підтримав співробітників Kyiv Post

Члени Українського ПЕН – журналісти, письменники, перекладачі, правозахисники, видавці, науковці висловили стурбованість через закриття англомовної газети Kyiv Post. Організація також вбачає велику небезпеку в закритті видання.

Джерело: сайт ПЕН України

Дослівно: "Аднан Ківан повідомив про плани реорганізувати роботу Kyiv Post та перезапустити його за місяць, але з новою командою. Натомість журналісти газети вважають, що за таких обставин власник втручатиметься в редакційну політику нового видання.

Український ПЕН вбачає велику небезпеку в закритті або втраті незалежності авторитетного англомовного медіа про Україну. Ми висловлюємо підтримку колективу редакції Kyiv Post і послідовно виступаємо за свободу слова та захист працівників ЗМІ від тиску власників і влади.

Також ми підтримуємо вимоги колективу – відновити роботу незалежної редакції Kyiv Post у повному складі, продати Kyiv Post або передати торгову марку до рук видання".

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