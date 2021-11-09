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Глава Нацполіції підтримав "ковідну амністію" з однією умовою

Вівторок, 9 листопада 2021, 21:19
Глава Нацполіції підтримав ковідну амністію з однією умовою
ігор клименко, фото Нацполіція

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що усі, хто купив підробний COVID-сертифікат, але не користувався ним, мають уникнути відповідальності. Усі інші порушники мають відповідати перед законом.

Джерело: Клименко під час брифінгу, якого цитує Нацполіція

Пряма мова Клименка: "Я розумію, що дуже багато людей оступилися і придбали ці сертифікати. І якщо ви не скористалися завідомо підробленим сертифікатом, ми маємо зараз напрацювати той правовий механізм, який дозволить вам уникнути відповідальності.

З іншої сторони ми маємо виявити фізичну чи юридичну особу, яка займалася виготовленням, продажем  або передачею цього сертифіката".

Деталі: Окрім того, Клименко зазначив, що правові норми щодо звільнення від  відповідальності громадян, які придбали, проте не використовували підробний сертифікат, будуть напрацьовано найближчими днями.

За його словами, над документом працюють МОЗ, МВС та Верховна Рада.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість запровадження  "ковідної амністії" для тих, хто купив документи про вакцинацію проти коронавірусу.

Українська правда
Теми: поліціякоронавірусвакцинація
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