“Омікрон” дістався до Латинської Америки

У Бразилії зафіксували два випадки зараження COVID-штамом "Омікрон".

Джерело: AP з посиланням на секретаріат охорони здоров'я штату Сан-Паулу

Деталі: Варіант виявили у двох мандрівників, які прибули з Південної Африки до Бразилії 23 листопада - 41-річного чоловіка та 37-річної жінки.

Секретаріат охорони здоров'я повідомив, що хворі перебувають на ізоляції.

Як повідомляється, це перші випадки варіанту "Омікрон" в Латинській Америці.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: