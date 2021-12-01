“Омікрон” дістався до Латинської Америки
Середа, 1 грудня 2021, 00:30
У Бразилії зафіксували два випадки зараження COVID-штамом "Омікрон".
Джерело: AP з посиланням на секретаріат охорони здоров'я штату Сан-Паулу
Деталі: Варіант виявили у двох мандрівників, які прибули з Південної Африки до Бразилії 23 листопада - 41-річного чоловіка та 37-річної жінки.
Секретаріат охорони здоров'я повідомив, що хворі перебувають на ізоляції.
Як повідомляється, це перші випадки варіанту "Омікрон" в Латинській Америці.
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Нагадаємо:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
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26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.
- Станом на 30 листопада "Омікрон" виявили в Європі, Австралії, Північній Америці.