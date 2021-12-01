Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

“Омікрон” дістався до Латинської Америки

Середа, 1 грудня 2021, 00:30
EMMANUEL CROSET/AFP via Getty Images

У Бразилії зафіксували два випадки зараження COVID-штамом "Омікрон".

Джерело: AP з посиланням на секретаріат охорони здоров'я штату Сан-Паулу

Деталі: Варіант виявили у двох мандрівників, які прибули з Південної Африки до Бразилії 23 листопада - 41-річного чоловіка  та 37-річної жінки.

Секретаріат охорони здоров'я повідомив, що хворі перебувають на ізоляції.

Як повідомляється, це перші випадки варіанту "Омікрон" в Латинській Америці.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529  – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.  Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.

  • 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров’я встановила, що в B.1.1.529 - "Омікрон" - вища ймовірність повторного зараження людини.

  • Станом на 30 листопада "Омікрон" виявили в Європі, Австралії, Північній Америці.

Теми: коронавірусБразилія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шустер визнав, що Ахметов привітав його з днем народженням у Вільнюсі

Ексрозвідники ГУР кажуть, що Офіс президента погрожував кримінальними провадженнями

Туреччина передасть Україні не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом – Bloomberg

У Зеленського відповіли на закиди стосовно призначення 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану

Новини 3 грудня: міністр оборони про Росію, тариф на проїзд в Києві

Бутусов вибачився "за емоції" на пресконференції, але від слів не відхрещується

Усі новини...
коронавірус
Майже 600 тисяч людей у світі заразилися коронавірусом
“Омікрон” може перевершити “Дельту” — голова інституту інфекційних захворювань ПАР
Експертна комісія в США рекомендувала таблетки від COVID-19
Останні новини
03:44
фотоРозвідка США: РФ планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових
02:45
“Омікрон” загрожує відновленню світової економіки — МВФ
01:42
Бойовики обстріляли автобус в Малі, вбили 31 людину
00:48
ВООЗ: "Омікрон" вже виявили в понад 30 країнах
00:05
Шустер визнав, що Ахметов привітав його з днем народженням у Вільнюсі
23:24
У Кремлі назвали попередню дату відеодзвінка між Байденом і Путіним
23:05
Новини економіки: Нафтогаз знайшов нове газове родовище, тарифи на транспорт
22:24
Ексрозвідники ГУР кажуть, що Офіс президента погрожував кримінальними провадженнями
21:59
Туреччина передасть Україні не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом – Bloomberg
21:15
У Зеленського відповіли на закиди стосовно призначення 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану
Усі новини...