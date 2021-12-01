Майже 600 тисяч людей у світі заразилися коронавірусом

29 листопада у світі виявили 585 317 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 106 876 інфікувань, в Німеччині – 55 880, у Франції – 47 177. Крім того, в Британії – 39 716 заражень, в Росії – 32 648.

Україна з 10 554 випадками на 13 місці у світі між Італією та Іспанією. У Європі Україна на 10 місці.

7 617 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 3 місці у світі і на 2 в Європі.

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Нагадаємо: 29 листопада в Україні зафіксували 10 554 випадків інфікування коронавірусом і 561 смерть від нього, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 749 осіб, одужали 25 318 осіб.