Головні новини вівторка і ночі: Путін про війська РФ біля України, Лукашенко про Крим

Путін прокоментував дані про війська РФ на кордоні з Україною; Лукашенко хоче відвідати окупований Крим разом із Путіним – актуальні новини 30 листопада.

Про Путіна

Президент Росії Володимир Путін прокоментував повідомлення про російські війська на кордоні з Україною: "Дивіться, про можливе введення російських військ в Україну говорили ще на початку року... Але, як бачите, цього не сталося".

Крім того, Путін заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.

Він зауважив, що "Росія буде змушена створити щось подібне у відповідь на таку загрозу, якщо й надалі розширюватиметься ця інфраструктура (НАТО)".

Про Лукашенка та Крим

"Крим де-факто, я тоді ще сказав – це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським", — Олександр Лукашенко заявив, що має намір відвідати окупований Росією Крим разом із президентом РФ Володимиром Путіним, а його приїзд означатиме визнання анексії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, що "немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко".

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