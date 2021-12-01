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Польща заявила про обстріл з пневматів ліхтарів на кордоні, викликає військового аташе Білорусі

Середа, 1 грудня 2021, 12:26
Польща заявила про обстріл з пневматів ліхтарів на кордоні, викликає військового аташе Білорусі

Польща заявила про стрілянину з пневматичної зброї по ліхтарях вздовж лінії кордону з території Білорусі та через цей інцидент викликає військового аташе.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Вранці 1 грудня Міноборони Польщі опублікувало заяву про те, що з білоруської території стріляли по ліхтарях на лінії кордону і таким чином розбили їх.

"Поблизу Тересполя ліхтарі на стовпах, встановлені польськими військовими на кордоні з Білоруссю, були обстріляні. Ліхтарі вивели з ладу внаслідок пострілів з пневматичної зброї. Вогонь вівся з території Білорусі", - заявило Міноборони.

Тересполь - польське прикордонне містечко, розташоване впритул до білоруського Бреста.

"Провокації білоруських служб абсолютно неприйнятні. Ми викличемо до Міноборони військового аташе Білорусі для надання пояснень", - заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка за спровоковану ним міграційну кризу, він має набути чинності 2 грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусь
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