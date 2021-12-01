Польща заявила про обстріл з пневматів ліхтарів на кордоні, викликає військового аташе Білорусі

Польща заявила про стрілянину з пневматичної зброї по ліхтарях вздовж лінії кордону з території Білорусі та через цей інцидент викликає військового аташе.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Вранці 1 грудня Міноборони Польщі опублікувало заяву про те, що з білоруської території стріляли по ліхтарях на лінії кордону і таким чином розбили їх.

"Поблизу Тересполя ліхтарі на стовпах, встановлені польськими військовими на кордоні з Білоруссю, були обстріляні. Ліхтарі вивели з ладу внаслідок пострілів з пневматичної зброї. Вогонь вівся з території Білорусі", - заявило Міноборони.

Тересполь - польське прикордонне містечко, розташоване впритул до білоруського Бреста.

Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony 🇧🇾 w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola. https://t.co/XaN22EuP8s — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 1, 2021

"Провокації білоруських служб абсолютно неприйнятні. Ми викличемо до Міноборони військового аташе Білорусі для надання пояснень", - заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка за спровоковану ним міграційну кризу, він має набути чинності 2 грудня.