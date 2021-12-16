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До Румунії прибули винищувачі США 

Четвер, 16 грудня 2021, 20:37
Американські винищувачі f-15 на навчаннях в ысландыъ. фото: командування ВПС НАТО

На авіабазі "Кампія-Турзі" на території Румунії розмістили американські винищувачі F-15, які прибули в рамках навчань.

Джерело: командування повітряними силами НАТО

Деталі: Американські винищувачі прибули з Німеччини для участі в тренуваннях. До навчаль залучать також італійські винищувачаі Eurofighter,  розміщені на авіабазі "Міхаїл-Когелнічану".

У повідомленні зазначають, що союзники тренуються оперативно розгортати бойову готовність в разі агресивних дій у Чорноморському регіоні.

Командування також прокоментувало, що італійські винищувачі планують перебувати на румунських авіабазах ще впродовж трьох наступних місяців.

Українська правда
Теми: РумуніяСШАНАТОвійнаармія


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