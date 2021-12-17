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ЗСУ передали модернізовані танки і бойові машини – Міноборони

П'ятниця, 17 грудня 2021, 09:49
Фото ukroboronprom.com.ua

Збройні сили України отримали партію бойових машин, які були відремонтовані та модернізовані на вітчизняних підприємствах.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook

Дослівно ГУР: "Днями два українських заводи передали ЗС України відремонтовані та модернізовані танки та БМП".

Деталі: Зазначається, що Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ модернізовані танки Т-64 та капітально відремонтовані БМП-1. А Житомирський бронетанковий завод – партію відремонтованих та модернізованих БМП-2 та БРЕМ-2. 

 
Фото ukroboronprom.com.ua

Повідомляється, що "Укроборонпром" готовий збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ.

Українська правда
Теми: МіноборониЗбройні силиармія


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