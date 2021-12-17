ЗСУ передали модернізовані танки і бойові машини – Міноборони
П'ятниця, 17 грудня 2021, 09:49
Збройні сили України отримали партію бойових машин, які були відремонтовані та модернізовані на вітчизняних підприємствах.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони у Facebook
Дослівно ГУР: "Днями два українських заводи передали ЗС України відремонтовані та модернізовані танки та БМП".
Деталі: Зазначається, що Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ модернізовані танки Т-64 та капітально відремонтовані БМП-1. А Житомирський бронетанковий завод – партію відремонтованих та модернізованих БМП-2 та БРЕМ-2.
Повідомляється, що "Укроборонпром" готовий збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ.
Українська правда