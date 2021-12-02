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У Китаї зникла тенісистка, яка звинуватила чиновника, – але МОК вдалося з нею поговорити

Четвер, 2 грудня 2021, 08:39
У Китаї зникла тенісистка, яка звинуватила чиновника, – але МОК вдалося з нею поговорити
Peng Shuai, Getty Images

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила про призупинення всіх змагань під її егідою на території Китаю, включаючи Гонконг, через побоювання щодо безпеки китайської тенісистки Пен Шуай. 

Джерело: "Радіо Свобода" і МОК

Деталі: Декілька тижнів тому Пен Шуай перестала з’являтися на публіці після того, як звинуватила високопоставленого китайського чиновника в сексуальному насильстві.

Голова асоціації Стів Саймон, який раніше неодноразово висловлював тривогу щодо долі теннісистки та сумніву у запевненнях китайської влади, що у неї все гаразд, заявив, що не розуміє, як може просити спортсменок змагатися у Китаї, коли в асоціації, як і раніше, не знають, чи Шуай вільна і чи вона в безпеці.

Голова асоціації зажадав прозорого розслідування звинувачень, з якими виступила тенісистка.

Влада Китаю запевняє, що спортсменка, яка звинуватила колишнього віцепрем’єра Чжана Гаолі у сексуальному насильстві, – у безпеці. 

21 листопада китайська влада опублікувала відео, на якому Пен Шуай присутня на тенісних змаганнях у Пекіні. Проте журналісти чи вболівальники не мали можливості з нею поспілкуватися.

Оновлено: 2 грудня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що вирішує питання благополуччя та безпеки тенісистки з китайськими спортивними організаціями і використовує "тиху дипломатію".

І запевнив, що мав розмову з Пен Шуай 1 грудня. 

Дослівно МОК: "Ми поділяємо те ж занепокоєння, що й багато інших людей та організацій, щодо благополуччя та безпеки Пен Шуай. Ось чому буквально вчора команда МОК провела з нею черговий відеодзвінок. Ми запропонували їй широку підтримку, будемо підтримувати з нею постійний зв’язок і вже домовилися про особисту зустріч у січні".

Цьому передувало: Пен Шуай на початку листопада розповіла, що її змусили до сексуального зв’язку із Чжаном Гаолі, стосунки з яким тривали кілька років. Незабаром її розповідь, опублікована на сайті Weibo, зникла, а сама спортсменка перестала з’являтися на публіці.

Викриття, з якими виступила тенісистка, стали першим випадком публічного звинувачення у сексуальному насильстві представника найвищого керівництва Комуністичної партії КНР.

35-річна Пен Шуай – колишня перша ракетка світу у парному рейтингу, неодноразова переможниця турнірів WTA. У 2013 році вона здобула перемогу в парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.

УП, оновлено о 12:51

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайспортправа людинискандал
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