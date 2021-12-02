У Китаї зникла тенісистка, яка звинуватила чиновника, – але МОК вдалося з нею поговорити

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила про призупинення всіх змагань під її егідою на території Китаю, включаючи Гонконг, через побоювання щодо безпеки китайської тенісистки Пен Шуай.

Джерело: "Радіо Свобода" і МОК

Деталі: Декілька тижнів тому Пен Шуай перестала з’являтися на публіці після того, як звинуватила високопоставленого китайського чиновника в сексуальному насильстві.

Голова асоціації Стів Саймон, який раніше неодноразово висловлював тривогу щодо долі теннісистки та сумніву у запевненнях китайської влади, що у неї все гаразд, заявив, що не розуміє, як може просити спортсменок змагатися у Китаї, коли в асоціації, як і раніше, не знають, чи Шуай вільна і чи вона в безпеці.

Голова асоціації зажадав прозорого розслідування звинувачень, з якими виступила тенісистка.

Влада Китаю запевняє, що спортсменка, яка звинуватила колишнього віцепрем’єра Чжана Гаолі у сексуальному насильстві, – у безпеці.

21 листопада китайська влада опублікувала відео, на якому Пен Шуай присутня на тенісних змаганнях у Пекіні. Проте журналісти чи вболівальники не мали можливості з нею поспілкуватися.

Оновлено: 2 грудня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що вирішує питання благополуччя та безпеки тенісистки з китайськими спортивними організаціями і використовує "тиху дипломатію".

І запевнив, що мав розмову з Пен Шуай 1 грудня.

Дослівно МОК: "Ми поділяємо те ж занепокоєння, що й багато інших людей та організацій, щодо благополуччя та безпеки Пен Шуай. Ось чому буквально вчора команда МОК провела з нею черговий відеодзвінок. Ми запропонували їй широку підтримку, будемо підтримувати з нею постійний зв’язок і вже домовилися про особисту зустріч у січні".

Цьому передувало: Пен Шуай на початку листопада розповіла, що її змусили до сексуального зв’язку із Чжаном Гаолі, стосунки з яким тривали кілька років. Незабаром її розповідь, опублікована на сайті Weibo, зникла, а сама спортсменка перестала з’являтися на публіці.

Викриття, з якими виступила тенісистка, стали першим випадком публічного звинувачення у сексуальному насильстві представника найвищого керівництва Комуністичної партії КНР.

35-річна Пен Шуай – колишня перша ракетка світу у парному рейтингу, неодноразова переможниця турнірів WTA. У 2013 році вона здобула перемогу в парному розряді на Вімблдоні, а у 2014 році – на Відкритому чемпіонаті Франції.