У столиці дещо знизилась кількість нових хворих і смертей від Covid-19
За добу 1 грудня у столиці підтвердили коронавірус 1 418 мешканцям, 27 хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "За добу 1 418 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 27 летальних випадків від вірусу".
Деталі: Захворіли понад сто дітей – 66 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 69 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (268), Деснянському (260) та в Дарницькому (201) районах.
87 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 178 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці уже 301 829 підтверджених випадків коронавірусу, 7 584 хворих померли, подолали вірус 259 333 мешканці, з них 2 558 – за минулу добу.
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 30 листопада у столиці виявили 1 592 хворих на коронавірус, 29 людей померли.
- За добу 29 листопада у столиці зареєстрували 1 646 нових випадків коронавірусу, 35 хворих померли.
- 28 листопада у столиці від коронавірусу померли 45 хворих, зокрема, 4-місячний хлопчик.