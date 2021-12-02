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У столиці дещо знизилась кількість нових хворих і смертей від Covid-19

Четвер, 2 грудня 2021, 09:51
У столиці дещо знизилась кількість нових хворих і смертей від Covid-19
Фото КМДА

За добу 1 грудня у столиці підтвердили коронавірус 1 418 мешканцям, 27 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 418 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 27 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Захворіли понад сто дітей – 66 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 69 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (268), Деснянському (260) та в Дарницькому (201) районах.

87 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 178 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці уже 301 829 підтверджених випадків коронавірусу, 7 584 хворих померли, подолали вірус 259 333 мешканці, з них 2 558 – за минулу добу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія:  

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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