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У Сеймі Польщі спробували просувати проєкт про цілковиту заборону абортів

Четвер, 2 грудня 2021, 11:17

У Сеймі 1 грудня проводили дебати щодо так званого громадянського законопроєкту, який пропонує повністю заборонити аборти і прирівняти їх до вбивства, та карати багаторічним ув’язненням.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Після минулорічного рішення Конституційного суду, який визнав незаконним аборт через вади плоду, законних підстав для переривання вагітності у Польщі залишилось дві - загроза для життя і здоров’я матері або обгрунтована підозра, що вагітність стала наслідком "забороненого акту". За порушення жінку не карають, а особі, яка допомогла перервати вагітність або переконує жінку зробити аборт загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 

Проєкт, що пропонує прирівняти будь-яке переривання вагітності до вбивства, підготували ініціативи "За право на життя" та "Стоп аборти" і зібрали за нього 130 тисяч підписів. Ним покарання пропонують запровадити і для жінки, і для лікаря, від 5 до 25 років позбавлення волі, у тому числі якщо є загроза для життя, або якщо жінка пережила згвалтування. В окремих випадках пропонували навіть довічне ув'язнення.

Під Сеймом зібрався протест проти проєкту з гаслами "Не чекай моєї крові" та "Жодної більше" - як на останніх протестах, викликаних суперечливою смертю вагітної жінки, якій не поспішали робити аборт попри загрозливий стан. 

Поруч зібралась і група підтримки законопроєкту. Їх і противників ініціативи розділяла поліція. 

На дебатах проєкт розкритикували не тільки опозиція, а й речниця правлячої партії "ПіС" Аніта Червінська, зазначивши, що партія проти і доручила цілковито відкинути його. "Ми ніяк не захищаємо життя, змушуючи жінок обирати між смертю або ув'язненням. Так може дійти до ситуацій, що жінка, яка стала жертвою згвалтування, отримає суворіший вирок, ніж гвалтівник", - заявила вона. 

Теми: Польща


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