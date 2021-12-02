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Шахтарям, які страйкували під землею, пообіцяли покрити зарплатні борги 

Четвер, 2 грудня 2021, 11:19
Шахтарям, які страйкували під землею, пообіцяли покрити зарплатні борги 
Фото з Facebook Михайла Волинця

Адміністрація державного підприємства "Добропіллявугілля-видобуток" заявила, що станом на ранок 2 грудня страйк гірників на шахті "Алмазна" припинено. 

Джерело: коментар компанії і пост голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця

Деталі: 1 грудня 90 гірників шахти "Алмазна" в Добропіллі вирішили залишитися під землею, доки їм не виплатять зарплатний борг.

Зазначалося, що загальна сума заборгованості за виплатами працівникам "Добропіллявугілля-видобуток" перевищує 100 мільйонів гривень.

Держпідприємство зранку 2 грудня заявило, що "функціонує у звичайному режимі: ведуться роботи з видобутку вугілля, проведення гірничих виробок, повною мірою забезпечуються всі виробничі процеси".

Дослівно ДП: "З працівниками досягнуто домовленості і найближчим часом усім співробітникам ДП "Добропіллявугілля-видобуток" буде в повному обсязі виплачено залишок заробітної плати за жовтень поточного року".

Пряма мова Волинця: "Сьогодні опівночі 90 гірників з 1 та 2 зміни шахти "Алмазна" після тривалих перемовин з адміністрацією підприємства погодились виїхати на поверхню.

Призупинили акцію протесту під гарантії з боку адміністрації "Шахтоуправління "Добропільське", що сьогодні буде виплачено в повному обсязі 50 млн грн зарплатного боргу за жовтень.

На інших 33 шахтах державного сектору зарплатна заборгованість з урахуванням листопада сягає 2,35 млрд грн".

Українська правда

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Теми: шахтизарплати
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