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Росія провокує Україну військовим та дипломатичним шляхом – Кулеба

Четвер, 2 грудня 2021, 11:21
Росія провокує Україну військовим та дипломатичним шляхом – Кулеба
Дмитро Кулеба. Фото МЗС

Росія провокує Україну військовим та дипломатичним шляхом, але українська сторона продовжить демонструвати стриманість і закликати партнерів вживати заходів щодо стримування РФ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі 2 грудня

Пряма мова Кулеби: "Як ми бачимо, Росія провокує Україну військовим шляхом, але також і дипломатично. Ми продовжимо демонструвати стриманість. Водночас ми продовжимо працювати з партнерами та закликати їх підготувати пакет зі стримування, який змусить президента Путіна подумати двічі перед тим, як вдатися до військової сили".

Деталі: Кулеба підкреслив, що Україна не має намірів провокувати РФ або проводити будь-які військові операції на Донбасі.

Він додав, що дійсно цінує роль США у стримуванні Росії і у більш широкому розумінні.

У свою чергу Блінкен запевнив у непохитній підтримці Сполучених Штатів територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Теми: Кулеба ДмитроУкраїнаРосіяСША
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