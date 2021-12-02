Глава Пентагону, говорячи про РФ, пообіцяв не допустити "вторгнення СРСР в Україну"

Міністр оборони США Ллойд Остін у четвер заявив, що будь-яка відповідь США на дії Росії щодо України здійснюватиметься спільно з міжнародною спільнотою, яка не допустить вторгнення РФ.

Про це він сказав під час візиту до Південної Кореї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Він висловив сподівання, що Сполучені Штати та Росія зможуть працювати над "вирішенням питань та проблем і зниженням температури в регіоні".

На питання, чи будуть наслідки для Росії суто економічними, Остін відмовився відповідати безпосередньо, сказавши, що буде використано "найкращі методи".

"Все, що ми зробимо, буде зроблено як частиною міжнародної спільноти. У найкращому разі - ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну", - сказав Остін, маючи на увазі під колишнім Радянським Союзом Росію.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен 1 грудня заявив, що у Вашингтоні попередили Кремль про готовність застосувати жорсткі економічні заходи, від яких раніше утримувалися, за потенційну нову агресію проти України.

Ентоні Блінкен сказав, що США глибоко стурбовані з приводу інформації про ймовірні плани Росії, яка є у розпорядженні союзників.

Тим часом, Україна та Північноатлантичний альянс працюють над стримуванням Росії від потенційної агресії на двох напрямках.