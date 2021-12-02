На українців чекають снігопади та похолодання

Найближчої доби в західних областях України, особливо в Карпатському регіоні, очікується суттєве погіршення погоди: снігопади, поривчастий вітер, хуртовини, снігові замети.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 3 грудня у західних областях опади, переважно у вигляді снігу, вночі та вранці у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значний сніг, у Карпатах сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби близько 0°.

У північних та центральних областях у п'ятницю пройде сніг із дощем, лише на півдні та сході ще добу утримається суха тепла погода.

Температура вночі від 3° до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у південних та східних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

Вітер північно-західний 5-10 м/с, на півдні та сході країни південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві вночі без опадів, удень мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

4 грудня у південній та східній частині країни вночі очікуються помірні, вдень значні дощі, на решті території країни без опадів.

При цьому очікується суттєве зниження температури: у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 3-8° морозу (у Карпатах та Прикарпатті 10-15° морозу), вдень близько 0°; у південно-східній частині країни протягом доби 4-9° тепла (вдень у Криму 10-15°); на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер північно-західний, 3-8 м/сек.

У столиці в суботу опадів не очікується. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.