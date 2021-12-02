Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Осінь-2021 у Києві виявилась однією з найсухіших

Четвер, 2 грудня 2021, 12:16
Осінь-2021 у Києві виявилась однією з найсухіших
фото: Ельдар Сарахман, УП

Цьогорічна осінь у Києві, за даними метеорологів, була на 0,2°С теплішою за кліматичну норму та однією із найсухіших.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції на проспекті Науки середня температура повітря цьогорічної осені склала +8,9ºС, що на 0,2°С вище за кліматичну норму 1991-2020 рр…

За вересень – жовтень  у Києві випало лише 54 мм опадів, що складає 36 % кліматичної норми. У рейтингу найсухіших осінь-2021 зайняла четверту позицію".

Деталі: Повідомляється, що жовтні був зафіксований єдиний за сезон температурний рекорд.

Найхолодніше восени 2021 року у Києві було 17 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 7,1 градусів морозу, а найтепліше – 13 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +27,0°С.

Українська правда
Теми: погодаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: