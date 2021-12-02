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Осінь-2021 у Києві виявилась однією з найсухіших

Четвер, 2 грудня 2021, 13:16
фото: Ельдар Сарахман, УП

Цьогорічна осінь у Києві, за даними метеорологів, була на 0,2°С теплішою за кліматичну норму та однією із найсухіших.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "За даними спостережень метеостанції на проспекті Науки середня температура повітря цьогорічної осені склала +8,9ºС, що на 0,2°С вище за кліматичну норму 1991-2020 рр…

За вересень – жовтень  у Києві випало лише 54 мм опадів, що складає 36 % кліматичної норми. У рейтингу найсухіших осінь-2021 зайняла четверту позицію".

Деталі: Повідомляється, що жовтні був зафіксований єдиний за сезон температурний рекорд.

Найхолодніше восени 2021 року у Києві було 17 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 7,1 градусів морозу, а найтепліше – 13 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +27,0°С.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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