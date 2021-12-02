Сніг і хуртовини: на захід України насувається негода
Четвер, 2 грудня 2021, 12:50
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечні метеорологічні явища на заході України – там очікується сніг, хуртовини і ожеледиця.
Джерело: ДСНС у Telegram
Деталі: Згідно з повідомленням, у п'ятницю 3-го грудня вночі та вранці у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях випаде значний сніг, очікується налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.
Ситуація відповідатиме 1-му рівню небезпечності - жовтому.
В Карпатах – теж сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Українська правда