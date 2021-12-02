Сніг і хуртовини: на захід України насувається негода

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечні метеорологічні явища на заході України – там очікується сніг, хуртовини і ожеледиця.

Джерело: ДСНС у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, у п'ятницю 3-го грудня вночі та вранці у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях випаде значний сніг, очікується налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Ситуація відповідатиме 1-му рівню небезпечності - жовтому.

В Карпатах – теж сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).